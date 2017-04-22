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"نتنياهو" يطالب السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات الأسرى
نتنياهو و ترامب

"نتنياهو" يطالب السلطة الفلسطينية بوقف مخصصات الأسرى

السبت، 22 ابريل 2017 07:49 م

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، السلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال نتنياهو - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت - “إنه يتعين على السلطة الفلسطينية أن تثبت أنها ملتزمة بالسلام من خلال وقف تحويل المخصصات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم”.

وادعى نتنياهو أنه “على الفلسطينيين أن يجتازوا اختبار السلام”..قائلا : “إنه على السلطة الفلسطينية أن تحارب الإرهاب وتوقف الدفع مقابل الإرهاب وتوقف الدفع للمخربين”، على حد تعبيره.

وأضاف : “يجب على السلطة الفلسطينية ألا تتلاعب بالأرقام..وما يفعلونه هو ما سيقولونه .. يجب أن يقر الفلسطينيون بذلك، ويتوقفوا عن الدفع”.

وتابع : يتعين على المجتمع الدولي أن يركز الضغوطات على الفلسطينيين وأن يطالبهم بتحمل مسؤولية ما يفعلونه وفي حال نفذت السلطة الفلسطينية ذلك فمن الممكن القول إنه تم التوصل إلى نقطة تحول”.

وفي حديثه عن المسألة الإيرانية .. لخص نتنياهو موقفه بالقول : إنه على الإدارة الأمريكية أن تلغي أو تغير الاتفاق النووي مع إيران ، مدعيا أن إيران هي المستفيدة من الاتفاق في كل النواحي ولا تمارس عليها أية ضغوطات لتغيير سلوكها السلبي في المنطقة.

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