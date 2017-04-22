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المرصد السوري: تدمير مركز طبي في بلدة عبدين في إدلب
سوريا حلب تفجيرات

المرصد السوري: تدمير مركز طبي في بلدة عبدين في إدلب

السبت، 22 ابريل 2017 07:46 م

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارات جوية دمرت مركز طبي في الإقليم الشمالي الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة.

وقال المرصد - الذي يتخذ من بريطانيا مقرا - إن الضربات الجوية التي تمت اليوم /السبت/ دمرت على نحو خطير المركز الطبي الواقع في بلدة عبدين في إدلب، لتجعله خارج الخدمة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن المرصد قوله إن أعضاء الفريق الطبي أصيبوا خلال الهجوم، لكن لم تكن لديه المزيد من التفاصيل.

وقالت قناة (حلب اليوم) التي يديرها نشطاء سوريون إن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من الطاقم الطبي، وإصابة آخرين، مضيفة أن المركز الطبي في عبدين أصبح خارج الخدمة.

وكانت المنظمات الطبية الدولية ذكرت أن القوات الحكومية السورية تستهدف المستشفيات والعيادات والإسعاف في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة.

ووفقا لمنظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، فإن القوات الحكومية وحليفتها الروسية قتلت 727 من العاملين في المجال الطبي خلال الصراع.

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