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القوات الفلبينية تقتل أربعة من المتشددين المشتبه فيهم
الجيش الفلبيني

القوات الفلبينية تقتل أربعة من المتشددين المشتبه فيهم

السبت، 22 ابريل 2017 07:44 م

قتلت القوات الفلبينية أربعة متشددين مشتبه فيهم ، اليوم السبت ، وسط إقليم بوهول المعروف بأنه منتجع سياحي، حيث أحبطت القوات خطط اختطاف وتفجير أعدها المتشددون في وقت سابق من هذا الشهر بحسب ما أوضح مسئولون.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن قوات الجيش والشرطة قتلت الزعيم خوسيليتو ميلوريا خلال معركة بالأسلحة النارية مع حوالي سبعة مسلحين قرب مدينة كلارين في إقليم بوهول ولاذ مرافقو مليوريا بالفرار لتقوم القوات الفلبينية بقتل ثلاثة منهم فيما بعد، بحسب ما أوضح قائد الأركان الجنرال إدواردو أنو.

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