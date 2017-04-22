وصول 249 سائحًا من مختلف الجنسيات إلى ميناء الإسكندريةالسبت، 22 ابريل 2017 07:37 م
وصلت الباخرة السياحية “سيلفر ولتسبير” إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها 249 سائحا من مختلف الجنسيات، إضافة إلى أفراد طاقمها المكون من 200 شخص.
وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن هيئة الميناء أعدت برنامجا حافلا لأفراد الفوج يتضمن استقبال السياح بفرقة الفنون الشعبية، وزيارة المعالم الأثرية والحضارية والأسواق التجارية في القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي لباخرتهم في وقت لاحق، لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.
من جانبه، استقبل اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء إبراهيم الشناوي مدير شرطة الميناء، السفينة والسائحين، ووجها بإنهاء الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بسهولة ويسر.
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