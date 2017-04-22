اطلاق الملتقى الأول للتشغيل والتدريب بجامعة القاهرة الأحدالسبت، 22 ابريل 2017 07:35 م
تطلق جامعة القاهرة غدا الأحد ، ولمدة يومين الملتقى الأول للتشغيل والتدريب بمشاركة نحو 60 شركة بقطاعات البنوك والتأمين، وكبرى الشركات الصناعية، وقطاع البترول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والمدارس الخاصة.
ويفتتح الملتقى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بالمكتبة المركزية الجديدة بالحرم الجامعي، بحضور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب، والتخطيط، ومحافظ الجيزة، ورؤساء الشركات المشاركة بالملتقى.
ومن المقرر أن يعقد، عقب افتتاح الملتقى، مؤتمر صحفي ببهو المكتبة المركزية، يعلن خلاله، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس مجلس إدارة رابطة خريجي جامعة القاهرة عن عودة وبدء فعاليات رابطة الخريجىن، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وهم الدكتورة هبة نصار نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور جمال مصطفى سعيد سكرتير عام الرابطة، والدكتور أسامة زكى أمين الصندوق، والدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور على عبدالرحمن، والدكتور حسين خالد، والدكتورة ماجي الحلواني، والدكتورة فرخندة حسن، والدكتور عبد الله التطاوي، والدكتور عادل مبروك، والدكتور أيمن الخطيب، والدكتور محمد عبد الرحيم زيدان، والدكتور محمد عبد الفتاح أبو دراع، والمهندس ضياء عبد المنعم درويش.
وأعلن الدكتور سعيد ضو نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تخصيص مساحات داخل المكتبة المركزية الجديدة بالحرم للجامعي بالدورين الأول والخامس للشركات والمؤسسات المساهمة في الملتقي، حيث يتم عقد اللقاءات مع الطلاب المرتقب تخرجهم من مختلف الكليات، مشيرا إلى أن الملتقى الأول للتشغيل والتدريب الذى تنظمه الجامعة لطلابها وخريجيها، يستهدف بناء علاقات فاعلة بين خريجي الجامعة وعالم قطاع الإعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للخريجين المرتقبين بالجامعة.
ويقام علي هامش الملتقي، الذى يستمر يومين، ورشة عمل للصندوق الاجتماعى للتنمية عن مشروعات ريادة الأعمال، وأخرى للبنك المصرى الخليجى عن اكتساب المعرفة المالية.
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