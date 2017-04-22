افتتح فريق زينيت اليوم بمدينة سان بطرسبرج الروسية، الملعب الذي سيحتضن في الثاني من يوليو/تموز المقبل المباراة النهائية لبطولة كأس القارات، ومباراتي قبل النهائي لبطولة كأس العالم عام 2018 ، بالإضافة لبعض مباريات بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

واستضاف زينيت اليوم فريق أورال المتواضع في مباراة لحساب الجولة 24 للدوري الروسي الأول لكرة القدم، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

وسجل قلب الدفاع الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش برأسه أول الأهداف التي شهدها الملعب الجديد (86) للفريق المضيف الذي يحتل المركز الثالث حاليا في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، قبل أن يضاعف المهاجم الفرنسي يوهان مولو النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+3).

يذكر أن زينيت عانى كثيرا في هذه المباراة، ولم يستطع التسجيل إلا بعد أن تلقى ثلاثة من لاعبي الضيوف بطاقات حمراء، أحدهم بسبب التدخلات العنيفة والبقية بسبب التصرفات غير اللائقة.

ويتسع الملعب الجديد لـ68 ألف مشجع، وبدأ تشييده عام 2007 ، إلا أن عملية الإنشاء شهدت العديد من مرات التأجيل بسبب فضائح فساد وتغيير شركات البناء وارتفاع التكلفة.