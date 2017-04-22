أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطي، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات وبضائع عامة.. بينما غادره 8 سفن حاويات وبضائع عامة.

وقال الشيطي - في بيان اليوم السبت - إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء يبلغ 15سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول، مضيفا أن الميناء غادره قطار مكون من 30 عربة محمل بـ 60 حاوية متجهة إلى ميناء السخنة، كما غادر قطار آخر بحمولة 1319 طن قمح و 10 سيارة بحمولة 4817 طن قمح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 78445 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129881 طن قمح.. مشيرا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 17 ألف طن يوريا و4 آلاف طن فوسفات و3300 طن مولاس.