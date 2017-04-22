قبل ساعات من انطلاق كلاسيكو الأرض بين الفريق الكتالونى برشلونه والفريق الملكى ريال مدريد فى اطار الجولة ال 33 من الليجا الأسبانية هذا الموسم 2016-2017 على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد فى تمام التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة وتحت قيادة تحكيميه اسبانية ” اليخاندرو هيرنانديز “.

ويذكر أن الفريقين فى منتهى التقارب فى المراكز حيث يتصدر ابناء ” زيزو ” المركز الأول برصيد 75 نقطه ويأتى خلفه برشلونه برصيد 72 نقطه ويسعى كلا الفريقين الى حصد الثلاث نقاط سواء للريال وحسم المنافسه بشكل كبير لصالحه او لبرشلونه الذى يسعى للعودة مرة اخرى الى سابق عهدة واسترداد هيبته المفقودة بسبب خروجه الأوروبى على يد السيدة العجوز اليوفنتوس وايضا تذبذب نتائجه فى الليجا وفقد العديد من النقاط.

نتحدث سويا على ابرز نتائج الفريقين فيما يخص الأجيال الذهبية ومنذ العشرينات وما قبل دخول عام 2000

* فى موسم 1929-1930 استطاع ريال مدريد ان يحقق فوزا كبيرا على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد وسجل اهداف الريال وقتها المهاجم الأسبانى ” غاسبر رابيو ” هدفين فى الدقائق 10 و 37 وسجل المهاجم الأسبانى ” فرانشيسكو لوبيز ” فى الدقيقه 17 وسجل الرابع ” لازكانو ” فى الدقيقه 71 بينما سجل هدف برشلونه الوحيد اللاعب ” كارلوس بيستيت ” فى الدقيقه 63.

* فى نفس الموسم 1929-1930 استطاع ريال مدريد ان يفوز على برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد بالليجا الأسبانيه وسجل للريال ” غاسبر رابيو ” هدفين فى الدقائق 5 و 23 وسجل اللاعب ” لازكانو “. ثلاثة اهداف فى الدقائق 42 و 68 و 72 وسجل هدف برشلونه الوحيد اللاعب ” جويبورو” فى الدقيقه 84.

* موسم 1934-1935 لعب الفريقين فى الليجا واستطاع ريال مدريد ان يفوز فوزا تاريخيا بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين حيث سجل اهداف الريال كلا من ” لازكانو ” ثلاثة اهداف فى الدقائق 15 و 42 و 73 وسجل المهاجم الأسبانى ” فيرناندو سانودو ” اربعة اهداف فى الدقائق 21 و 35 و 47 و 81 وسجل ايضا ” لويس ريجويرو ” فى الدقيقه 29 وسجل اهداف برشلونه كلا من ” ازكولا ” فى الدقيقه 17 و ” جوزمان” فى الدقيقه 68.

اما بالنسبة لبرشلونه فقد حقق بعض النتائج الكبيرة والتاريخية والتى لاتنسى ونذكر أبرزها.

* موسم 1934-1935 وهذا نفس العام الذى خسر فيه برشلونه بثمانية مقابل هدفين ولكن عاد الفريق الكتالونى وفاز بنتيجة خمسة اهداف مقابل لاشئ وسجل اهداف برشلونه كلا من ( مارتى فينتولرا فى الدقيقه 43 و اللاعب ازكولا فى الدقيقه 48 واللاعب مارتى فينتولرا يعود ويسجل ثلاثة اهداف آخرين والرابع له فى الدقائق 62 و 68 و 82 )

* موسم 1950-1951 حقق برشلونه فوزا تاريخيا على ريال مدريد بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين بالليجا حيث سجل الأرجنتيني ” ماتيو نيكولاو جار ” هدفين فى الدقائق 9 و 56 وسجل الأرجنتيني الأخر ” ماركوس اوريليو ” هدفين فى الدقائق 39 و 88 وسجل الأسبانى ” سيزار رودريغيز ” فى الدقيقه 14 وسجل ” جونزالفو ” فى الدقيقه 62 وسجل ” استانيسلاو بازورا ” فى الدقيقه 82 بينما سجل للريال كلا من اللاعب ” لويس مولونى ” فى الدقيقه 15 وسجل ” جارسيا ” فى الدقيقه 66

* موسم 1993-1994 استطاع برشلونه فى لقاء تاريخى ان يفوز بخماسية نظيفة على ريال مدريد وسجل وقتها البرازيلى ” روماريو ” ثلاثية فى الدقائق 24 و 56 و 81 وسجل ” رونالد كومان ” فى الدقيقه 47 وسجل ” ايفان اجليسياس ” فى الدقيقه 86.

اذا هكذا نكون قد استعرضنا اهم وابرز المباريات بين الفريقين والتى انتهت بنتائج كبيرة وتاريخيه لاتنسى واستعراض لأهم نجوم الأجيال الذهبية سواء فى الريال او برشلونه.