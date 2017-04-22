عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، مساء يوم السبت، اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، فى إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم الأداء الأمنى واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة .

وأعرب عبد الغفار عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة وهو ما كان له بالغ الأثر فى تحقيق العديد من النجاحات الأمنية والتى ساهمت فى القضاء على عدد من البؤر الإرهابية ومواجهة كل أنماط الجريمة وعناصرها والخارجين عن القانون .

واستعرض الوزير منهجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة التى تزخر بالتحديات الأمنية ،مشددا على ضرورة تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية جميع البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون جنوحها لتصعيد عملياتها العدائية ضد الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة وإجهاض مخططاتهم الخسيسة ضد الوطن ومقدراته ودعائم أمنه وإستقراره .

وشدد الوزير على ضرورة أهمية تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية ، فى ظل التحديات الأمنية وتسيير الأقوال والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الطرق والمحاور ، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الجبهة الداخلية خاصةً فى ظل تعاظم حجم التحديات غير المسبوقة التى تواجه الوطن .

وأكد الوزير ثقته الكاملة فى عزيمة وإصرار رجال الشرطة وإيمانهم برسالتهم الوطنية وقدرتهم على اجتثاث شأفة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار بربوع الوطن .