أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بدولة عمان بأنها دولة محورية ثابتة ولها توجهات حيادية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية جاءت لبحث السيسي مع الملك سلمان الملفات الثنائية بين البلدين، وملف المواقف السياسية بينهما سواء في اليمن أو سوريا أو العراق.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن زيارة السيسي غدًا لسعودية سترمم ما تم كسره خلال الفترات الماضية، داعيًا الله أن يوفق الجميع بما فيه صالح للشعوب العربية.

وقال “الديهي”، إن مصر عادت مرة أخرى لمقعد المراقب والمدافعة عن الحق العربي والمحركة الفعالة للقضايا العربية تجاه الوحدة العربية.

تساءل الإعلامي نشأت الديهي، أن هل يمكن استثمار واستغلال المياه المفقودة من نهر الكونعو التي يتم إلقائها في المحيط الأطلنطي؟، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون هناك مسارات للمياه جديدة لكي تستفيد منها مصر.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن علينا أن لا ننظر للأمور بنظرة ضيقة أو سطحية، بل يجب التفكير جيدًأ وننظر بنظرة طويلة الأجل، متابعًأ “من لا يستطيع أن يتخيل لن ينجح”.

وأكد “الديهي”، أن مصر بها إرادة وكيان ممتلئ بالعلماء وسيفكرون جيدًا في كيفية تحويل مسار نهر الكونغو إلى مصر.

أبرز الإعلامي نشأن الديهي، مقال الصحفي فهمي هويدي بأحد الجرائد وهو يدافع عن جماعة الإخوان المسليمن تحت عنوان “المصالحة الوطنية المنسية”، معلقًا أن دائمًا الصلح خير ولكن مع جماعة الإخوان فهو شر وليس خير لأنهم هم أهل الشر.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن هذا الصحفي له توجهات إخوانية وإسلامية ومتشدد، وكان دائمًا داعم للتيارت الإسلامية في السياسة، متابعًا “أرجوك يا أستاذ فهمي أصحى، لا توجد صراعات داخل المجتمع المصري وكلنا داخل كتلة واحدة”.

قال “الديهي”، إن لا توجد هناك أي حرب أهلية في مصر كما يتصور الصحفي فهمي هويدي، لافتًا أن لا مصلحة مع أهل الشر، لأن أيديهم تلتخطت بالدماء ومازالوا يدعون إلى الكثير من الدماء.