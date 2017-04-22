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زمالك 2001 يهزم الإنتاج الحربي
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زمالك 2001 يهزم الإنتاج الحربي

السبت، 22 ابريل 2017 07:25 م

فاز فريق الزمالك لكره القدم  مواليد 2001 علي الإنتاج الحربي بم برباعيه  نظيفة  في بطولة الدوري‫؛‬ في اللقاء الذي اقيم علي ملعب الابيض بميت عقبه.

وأحرز الأهداف  كل من: اسامة فيصل ورضا مغازي هدفين لكل منهما.

وأشاد محمود محمود  المدير الفني لزمالك 2001 بأداء اللاعبين في المباراة.

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