نشأت الديهي لـ"وزير التموين": "هنقاطع الحياة ونموت أحسن"السبت، 22 ابريل 2017 07:29 م
علق الإعلامي نشأت الديهي، على أرتفاع سعر البطيخ ليصل الحد الأدنى لها 60 جنيه، قائلًا: “الحد الأدنى للمرتبات أصبح يساوي 20 بطيخة”.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن وزير التموين يتحدث بأساليب منظمة وراقية، ولكن في الحقيقة لم يفعل شئ، متابعًا “الغلابة مش عارفة تعيش نعمل أية تاني نقاطع الحياة أحسن “.
وقال “الديهي”، إن المسئولين أصبحوا يناشدوا المواطنيين بمقاطعة أشياء كثيرة سوف نصل إلى أين بعد كل هذه المقاطعات “هنموت يا وزير التموين”.
طالب الإعلامي نشأت الديهي، من رئيس لجنة الإعلام بالرلمان ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن يكون هناك حزم من الدولة المصرية تجاه القنوات التي تبث من تركيا وقطر وتهاجم مصر.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن الفضائيات الخارجية التي تهاجم مصر اخطر من الإرهاب الذي يواجهنا في سيناء، متابعًا “الفضائيات الخارجية خط أحمر وخطر على الدولة المصرية”.
وقال “الديهي”، إن القانون العائم لن يشفي أبدًا غليل المصريين من الإرهاب.
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