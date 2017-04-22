اقتنص فريق باريس سان جيرمان مؤقتا صدارة الدوري الفرنسي الأول لكرة القدم، بعدما تغلب اليوم على ضيفه مونبيلييه بهدفين نظيفين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة 34 للبطولة.

وقع على هدفي أمراء عاصمة النور كل من المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني (ق29) والجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا (ق48).

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده لـ80 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار موناكو (77 نقطة) الذي سيرحل إلى ليون غدا في محاولة لاستعادة القمة، منتشيا بتأهله لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي المقابل، استقر رصيد مونبيلييه عند 39 نقطة، في المركز الثاني عشر مؤقتا.