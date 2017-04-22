طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا بالإفراج عن الشاب أحمد حسن، 17 عاما، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والمحتجز في مصر.

وأشارت صحيفة “نورث جيرسي” الأمريكية، إلى أن محامي الدفاع عن “حسن” اجتمعوا أمس الجمعة، في مبنى الـ”كابيتول هيل” لتبادل المعلومات مع المشرعين الأمريكيين حول قضيته.

وقال المتحدث باسمه “ستيفن ساندبرج”، إن السيناتور الأمريكي “روبرت مينينديز” تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وجها لوجه فيما يخص قضية حسن حين التقى الاثنان خلال زيارة السيسي لواشنطن قبل أسابيع.

من جانبهم، قال مؤيدو حسن إنه كان قد تم إلقاء القبض عليه في الأول من ديسمبر الماضي بسبب تدخله للدفاع عن أقاربه عندما حاولت الشرطة القبض عليهم بتهمة مخالفة القانون فألقي القبض عليه وتلقى حكما بالسجن لمدة عام بتهمة التدخل في أعمال الشرطة.