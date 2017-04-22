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رغم الإيقاف.. نيمار يرافق بعثة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
نيمار 2016

رغم الإيقاف.. نيمار يرافق بعثة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

السبت، 22 ابريل 2017 07:16 م

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي نيمار جونيور، سيكون مع وفد نادي برشلونة المسافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، صباح غد الأحد، لخوض مباراة الكلاسيكو مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

وعلى الرغم من تأكيد المحكمة الرياضية العليا في إسبانيا عدم إمكانية مشاركة نيمار في المباراة، إلا أن نادي برشلونة اصطحب اللاعب في الوفد المسافر للعاصمة مدريد.

وتقول الصحيفة الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة متمسكة بكل الآمال وتعتقد أن البرازيلي يمكنه اللعب في المباراة غدًا أمام ريال مدريد رغم صدور قرار المحكمة العليا بتأكيد العقوبة على البرازيلي.

ولم توضح المصادر الخاصة بنادي برشلونة إن كان نيمار مرافقًا للفريق من أجل اللعب في المباراة، أو من اجل مؤازرة الفريق في المباراة المصيرية.

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