شاهد.. بماذا علق خالد أبوالنجا على مقابلة آية حجازي مع ترامب؟!

انزعج الفنان خالد أبو النجا بسبب مقابلة الناشطة “آية حجازي” مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكتب تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوين العالمي “تويتر” قال فيها:

“مقابلة “آية حجازي” مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد سجن دام 3 سنوات في مصر، تكشف حجم الاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر في الآونة الأخيرة”، متسائلاً عن إمكانية انتهاء هذا الاضطراب.

وأضاف “أبو النجا”: “إلى متى هذا العك في إدارة مصر؟”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأحد الماضي، ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل الجاري.

وأثارت قضية آية حجازي توترًا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.