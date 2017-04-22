 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 07:48 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. بماذا علق خالد أبوالنجا على مقابلة آية حجازي مع ترامب؟!
خالد أبو النجا

شاهد.. بماذا علق خالد أبوالنجا على مقابلة آية حجازي مع ترامب؟!

السبت، 22 ابريل 2017 07:16 م

انزعج الفنان خالد أبو النجا بسبب مقابلة الناشطة “آية حجازي” مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وكتب تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوين العالمي “تويتر” قال فيها:

“مقابلة “آية حجازي” مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعد سجن دام  3 سنوات في مصر، تكشف حجم الاضطراب السياسي الذي تعيشه مصر في الآونة الأخيرة”، متسائلاً عن إمكانية انتهاء هذا الاضطراب.

وأضاف “أبو النجا”: “إلى متى هذا العك في إدارة مصر؟”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأحد الماضي، ببراءة آية حجازي و7 أشخاص آخرين بينهم زوجها، وذلك بعد أقل من أسبوعين على استقبال ترامب للسيسي في البيت الأبيض في 3 أبريل الجاري.

وأثارت قضية آية حجازي توترًا في العلاقات بين مصر وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اعتقالها في عام 2014.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3