رحبت منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، اليوم السبت، بالزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية المقررة غدا، مما يسهم فى تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأعرب رئيس المنظمة عبد العزيز عبد الله، عن أمله فى تقارب وجهات النظر بين البلدين إزاء مختلف القضايا، وأن تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة إلى الأمام ودفعة قوية فى العلاقات الثنائية.

وأكد عبد الله على أهمية الزيارة خاصة أنها تتزامن مع حالة التوتر التى تشهدها الساحة العالمية وتنامى الإرهاب فى العالم بأسره.. داعيا إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، غدا الأحد، قمة مصرية سعودية ستتناول - وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أمس، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذى بات يمثل تهديدًا لأمن واستقرار الأمة العربية بل والمجتمع الدولى بأكمله.