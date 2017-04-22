قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إنه فى اطار خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة فى ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة ، فقد تم تقليل تكلفة مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى الخارج بنسبة 42 % والتركيز على الأماكن التى نسعى للتواجد فيها بقوة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى تصريحات له على هامش افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “فوود أفريكا” والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية.

وفيما يتعلق بشأن أزمة الصادرات المصرية للسودان، أوضح قابيل أنه لا يوجد جديد فى تلك الأزمة حاليا وتركيز الوزارة خلال الفترة المقبلة على التواجد بقوة فى السوق الأفريقي .. موضحا انه تم إنشاء مركز لوجستي فى كينيا ونستهدف زيادة عددهاخلال الفترة المقبلة والتوسع فى عمل خطوط شحن مباشرة لتقليل المساندة التصديرية.