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السبت 22 ابريل 2017 07:38 مساءً
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فيديو- للمسنين فقط.. بهذه الطرق يمكنك التمتع بصحة اطول
خرف الشيخوخة

فيديو- للمسنين فقط.. بهذه الطرق يمكنك التمتع بصحة اطول

السبت، 22 ابريل 2017 07:06 م

في ظل كثرة الأمراض التي يواجهها العالم باتت الصحة العامرة مسألة يحلم بها الكثيرون خاصة كبار السن.

من هذا المنطلق كشف مقطع فيديو عن عن نصائح وخطوات بسيطة يمكن للمسنين القيام بها للتمتع بحياة أطول وأكثر صحة، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، للمشاهدة.اضغط هنا.

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