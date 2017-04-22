في ظل كثرة الأمراض التي يواجهها العالم باتت الصحة العامرة مسألة يحلم بها الكثيرون خاصة كبار السن.

من هذا المنطلق كشف مقطع فيديو عن عن نصائح وخطوات بسيطة يمكن للمسنين القيام بها للتمتع بحياة أطول وأكثر صحة، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية، للمشاهدة.اضغط هنا.