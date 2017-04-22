رئيس مجلس النواب يثني على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثانيالسبت، 22 ابريل 2017 06:56 م
قام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مساء اليوم السبت، بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث قدم باسمه وباسم نواب المجلس جميعاً خالص التهنئة القلبية له وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً أن تعود هذه الأيام المباركة وقد عم الأمن والاستقرار ربوع الوطن.
كما قام الدكتور علي عبد العال بمواساة البابا تواضروس في ضحايا حادثي الكنيستين في طنطا والإسكندرية والذي راح ضحيتهما العديد من الأبناء الأعزاء وهم يتعبدون إلى الله في يوم عيدهم.
وأكد رئيس مجلس النواب ، أن مثل هذه الحوادث ما هي إلا حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تحاك للوطن للنيل من تماسك لحمته وأمنه واستقراره..وقال إنها ستزيد من اصطفاف وتماسك الشعب المصري خلف قيادته وجيشه الباسل وشرطته الوطنية.
وأثنى الدكتور على عبد العال على المواقف الوطنية المشرفة لقداسة البابا في الحث على الوحدة والتئام المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين أمام هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن من جماعات مناهضة للحياة، تشوه وجه الإسلام الذي لا يقر الاعتداء على الابرياء، والذي يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله، مؤكداً أنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا أجراس الكنائس التي ستظل تقرع، وسيظل المصريون على تماسكهم.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT