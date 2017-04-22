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رئيس مجلس النواب يثني على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

رئيس مجلس النواب يثني على المواقف الوطنية للبابا تواضروس الثاني

السبت، 22 ابريل 2017 06:56 م
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قام الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مساء اليوم السبت، بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حيث قدم باسمه وباسم نواب المجلس جميعاً خالص التهنئة القلبية له وللإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً أن تعود هذه الأيام المباركة وقد عم الأمن والاستقرار ربوع الوطن.

كما قام الدكتور علي عبد العال بمواساة البابا تواضروس في ضحايا حادثي الكنيستين في طنطا والإسكندرية والذي راح ضحيتهما العديد من الأبناء الأعزاء وهم يتعبدون إلى الله في يوم عيدهم.

وأكد رئيس مجلس النواب ، أن مثل هذه الحوادث ما هي إلا حلقة من حلقات مؤامرة كبرى تحاك للوطن للنيل من تماسك لحمته وأمنه واستقراره..وقال إنها ستزيد من اصطفاف وتماسك الشعب المصري خلف قيادته وجيشه الباسل وشرطته الوطنية.

وأثنى الدكتور على عبد العال على المواقف الوطنية المشرفة لقداسة البابا في الحث على الوحدة والتئام المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين أمام هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن من جماعات مناهضة للحياة، تشوه وجه الإسلام الذي لا يقر الاعتداء على الابرياء، والذي يحفظ للإنسان كرامته وعرضه وماله، مؤكداً أنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا أجراس الكنائس التي ستظل تقرع، وسيظل المصريون على تماسكهم.

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