قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه لايمكن تكفير من أنكر الإسراء والمعراج، لأنه ما فعل هذا الأمر إلا ليطمئن قلبه بالإٍسلام أصلا . لافتا الى انهم لا ينكرونه فعلا وإنما يقولون ما جاء بالقرآن الكريم.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج ” والله اعلم على فضائية الـ “سي بي سي ” قائلا: إنه يجب أن نلتمس لهؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة 70 عذرا.