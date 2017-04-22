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جمعة: من أنكر الإسراء والمعراج ليس كافرا
علي جمعة

جمعة: من أنكر الإسراء والمعراج ليس كافرا

السبت، 22 ابريل 2017 06:51 م

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه لايمكن تكفير من أنكر الإسراء والمعراج، لأنه ما فعل هذا الأمر إلا ليطمئن قلبه بالإٍسلام أصلا . لافتا الى انهم لا ينكرونه فعلا وإنما يقولون ما جاء بالقرآن الكريم.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج ” والله اعلم على فضائية الـ “سي بي سي ” قائلا: إنه يجب أن نلتمس لهؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة 70 عذرا.

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