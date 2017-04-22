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وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالجيزة
انقلاب-ميكروباص

وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالجيزة

السبت، 22 ابريل 2017 06:47 م
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أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن وفاة مواطن إصابة 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى اتجاه العياط ، محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف فى بيان اليوم السبت، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالة الوفاة الى مستشفى العياط المركزى ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس ، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى ، وأن جميع المصابين  يتلقون العلاج اللازم .

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