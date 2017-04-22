أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم عن وفاة مواطن إصابة 21 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى اتجاه العياط ، محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصارى رئيس هيئة الإسعاف فى بيان اليوم السبت، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أنه تم نقل المصابين وحالة الوفاة الى مستشفى العياط المركزى ، لافتا الى أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالرأس ، مؤكدا على توافر الأدوية وأكياس الدم بالمستشفى ، وأن جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم .