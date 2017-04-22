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سيدات يد الأهلي يتوجن ببطولة الدوري على حساب وادي دجلة
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سيدات يد الأهلي يتوجن ببطولة الدوري على حساب وادي دجلة

السبت، 22 ابريل 2017 07:52 م

توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني ياسر صلاح، بلقب بطولة دوري السوبر، عقب فوزهن على نظيرتهن من سبورتنج السكندري بنتيجة 29 - 22.
انتهى الشوط الأول بتقدم سيدات الشياطين الحمر بنتيجة 18 - 8، قبل أن يقل الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.
نجحت سيدات المارد الأحمر في حصد الرباعية المحلية بعد فوزهن في حصد بطولات منطقة القاهرة والدوري العمومي، وكأس مصر، وأخيرًا دوري السوبر.
وكان قد أقيم اللقاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر أهلي الجزيرة، عصر اليوم السبت.

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