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رسميا.. فوز فخرى طايل بمقعد "تلا"ومحمد حبيب فى "أبو كبير"
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ـ الانتخابات الرئسية

رسميا.. فوز فخرى طايل بمقعد "تلا"ومحمد حبيب فى "أبو كبير"

السبت، 22 ابريل 2017 06:42 م

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات برئاسة المستشار سرى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة منذ قليل نتيجة جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب التى جرت فى دائرتى تلا فى المنوفية وأبو كبير بالشرقية وأكدت اللجنة فوز فخرى طايل مرشح حزب مستقبل وطن فى تلا ومحمد حبيب فى أبوكبير، وذلك خلفا لـ” محمد أنور السادات” والدكتور على المصيلحى.

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