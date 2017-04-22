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الأعلى للجامعات: سنة مهلة للكليات الأدبية لتطبيق شرط محو الأمية للتخرج
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

الأعلى للجامعات: سنة مهلة للكليات الأدبية لتطبيق شرط محو الأمية للتخرج

السبت، 22 ابريل 2017 06:44 م

قال الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إن هناك قرارا مطبقا على كليات التربية بشأن شهادة التخرج بمحو أمية عدد من الأشخاص وفقا للائحة كليات التربية، موضحا أن القرار جار تطبيقه على الكليات الأدبية مثل “الآداب والحقوق والتجارة” كشرط للتخرج من الجامعة، وإن المجلس أعطى مهلة سنة لهذه الكليات لتطبيق الشرط.

وأكد حاتم، فى تصريحات صحفية له اليوم السبت على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، أن الاستفادة من طلاب الكليات العلمية ستكون بطرق أخرى خلاف الكليات الأدبية وذلك بالنسبة للكثافة الطلابية بها، لافتا إلى أن هذا ضمن بروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة وهيئة محو الأمية، من أجل وجود حوار مجتمعى للقضاء على مشكلة محو الأمية والاستفادة من الجامعات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجلس الأعلى للجامعات ناقش تفاصيل التعاون بين الجامعات والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للمساهمة فى محو الأمية بالمحافظات المختلفة فى محيطها الجغرافى فى إطار جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.

وطلب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، كافة رؤساء الجامعات تقديم تقرير تفصيلى حول جهود الجامعات ونتائج تعاونها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم من خلال الجامعات خلال الفترة الماضية.

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