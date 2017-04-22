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بورنموث يسحق ميدلزبره برباعية في الدوري الإنجليزي
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بورنموث يسحق ميدلزبره برباعية في الدوري الإنجليزي

السبت، 22 ابريل 2017 06:37 م

نجح فريق بورنموث الأنجليزي فى الفوز علي ميدلزبره برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم السبت علي استاد فيتنس فيرست ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الأنجليزي “البريمرليج”.

وافتتح فريق بورنموث التسجيل عقب دقيقتين من صافرة البداية عن طريق اللاعب جوشوا كينج،بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب بينيك أفوبي في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب مارك بوج من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 65 ، بينما اختتم السجل التهديفي اللاعب تشاري دانيز في الدقيقة 70.

بهذا الفوز رفع بورنموث للنقطة 34 في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد 24 نقطة في المركز التاسع عشر

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