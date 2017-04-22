احتشدت المئات من زوجات رجال الشرطة والدرك الفرنسية في قلب العاصمة باريس احتجاجا على ظروف عمل ونقص الرعاية والوسائل لأزواجهن من رجال الشرطة.

وذكرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية أن أكثر من 200 زوجة من زوجات رجال الشرطة الغاضبات، احتشدن ظهر اليوم في ميدان “شامب دي مارس” أمام حائط السلام، لاستنكار ظروف العمل التي يعاني منها أزواجهن، إضافة إلى نقص الاهتمام والوسائل المتوفرة لهم من قبل الدولة.

وبينت الصحيفة أن المتظاهرات من زوجات رجال الشرطة عبروا عن غضبهن تجاه السلطات من خلال تنظيم “تصفيق طويل” ورفع لوحات كتب عليها “زوجات رجال الأمن في غضب”.

وبينت الصحيفة أن زوجات رجال الشرطة قمن بتوزيع قطع الجاتوه على المارين والمنضمين للتظاهرة.

وبينت الصحيفة أن زوجات رجال الأمن يشعرن بالغضب بسبب تركيز الإرهابيين والمتطرفين على استهداف رجال الشرطة والدرك، كان أخرها هجوم وقع الخميس الماضي وخلف قتيل من رجال الأمن بالإضافة إلى إثنين مصابين في حالة حرجة.