قال الدكتور “مأمون فندي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 يجب أن تحتوي على مرشح لثورة 25 يناير وآخر من 30 يونيو حتى تكون ساخنة.

وأضاف “فندي” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “لكي تكون الانتخابات الرئاسية في مصر ساخنة نحتاج مرشح لـ25 يناير مقابل مرشح لـ30 يونيو.. وياريت يكونوا من الناس اللي وقفت في الميدان”، وهو ما يعني استبعاده للرئيس عبدالفتاح السيسي من سباق الرئاسة القادم.

وأضاف “وعلى المرشح للرئاسة ألا يكون له برنامج عمل وإنما فريق مصاحب لتنفيذ هذا البرنامج ويصوت الشعب على الاختيار بين إدارتين وبرنامجين”.

واختتم أستاذ العلوم السياسية تغريداته، قائلًا “: “صورة مصر في الخارج على فكرة صورة مصر بمعنى البلد والناس والثقافة غير معروفة الصورة السائدة منذ 1952 هي صورة النظام.. والنظام حاجة ومصر حاجة”.