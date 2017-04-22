تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، مشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق أسفل قناة السويس بجنوب محافظة بور سعيد برفقة مدير المشروع ، فضلا عن مصنع الحلقات الخرسانية التي تستخدم داخل الأنفاق.

واطمأن الوزير على أوضاع العاملين بالمشروع، مشيدا بالتزامهم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موجها لهم التحية والشكر على تفانيهم في المشروعات القومية، مؤكداً أن العامل المصري قادر على تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد القومي للدولة.

وقدم العاملون بالمشروع الشكر والتقدير للوزير على دعمه لهم والاهتمام بهم، وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية معه.