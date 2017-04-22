فاز فريق الشرقية على ضيفه الداخلية بثنائية دون رد ، اليوم السبت ، على ملعب بنها في افتتاح مثير للجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري لكرة القدم.

افتتح التسجيل المهاجم النيجيري كينيث إيكوتشوكو للشرقية في الدقيقة 25 مستغلاً خطأ فادحا من دفاع الداخلية وحارس المرمى، ثم أضاف حسام حسن هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة قوية.

وحصد الشرقية فوزه الخامس هذا الموسم بقيادة مديره الفني عماد النحاس ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

اللقاء تأثر بالسلب بارتفاع درجات الحرارة بعد إقامته عصراً ، وسيطر الشرقية على مجريات الأمور في الشوط الأول ولكنه تراجع بشكل في الشوط الثاني ولكن الداخلية لم يستغل الفرصة رغم تغييرات المدير الفني علاء عبد العال لتنشيط الهجوم.