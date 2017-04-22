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«الأوقاف» تهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

«الأوقاف» تهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

السبت، 22 ابريل 2017 05:55 م
محيط: أ ش ا

بعث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى الإسراء والمعراج، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة والأمن والأمان والاستقرار.

كما بعث وزير الأوقاف برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وهنأ وزير الأوقاف كذلك الشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى المجيدة.

ومن المقرر أن يحضر وزير الأوقاف في وقت لاحق من مساء اليوم السبت احتفال الوزارة بذكرى الإسراء والمعراج بمشاركة محافظ القاهرة والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والسيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف حيث يلقى وزير الأوقاف كلمة بهذه المناسبة.

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