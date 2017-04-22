قال جوزيف كابيلا رئيس دولة الكونغو الديمقراطية، إن الهدف الذى تنشده دولة الكونغو هو تنمية دول المنطقة واستقبال ودعوة المستثمرين المصريين للاستثمار فى بلاده.

وأضاف “كابيلا” خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الإتحادية، أن مصر كانت دائما بجانب دولة الكونغو فى النواحى الدبلوماسية فى الأمم المتحدة والشأن الإفريقى، مضيفا، ان الدولتين يعملان على تعزيز علاقاتهما من خلال المشروعات القائمة وانشاء مشروعات جديدة لتعزيز التعاون بين الدولتين.

ووجه رئيس الكونغو الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الكونغو، مؤكدا أنها المرة الثالثة التى يوجه فيها الدعوة للرئيس وللقيادات المصرية.