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العشماوي لرئيس الكونغو: يجب التفاوض مع إثيوبيا في ملف نهر النيل بما لا يضر مصر
سد النهضة

العشماوي لرئيس الكونغو: يجب التفاوض مع إثيوبيا في ملف نهر النيل بما لا يضر مصر

السبت، 22 ابريل 2017 05:51 م
كتبت: كاترين لويس

قال محمد محمود العشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن العلاقات المصرية والأفريقية تعرضت للإهمال منذ عشر سنوات بعد محاولة إغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في “اديس ابابا”.

وأشار “العشماوي”، في مداخلة هاتفية، علي قناة “On live”، إلي أن مصر بعد ثورة 25يناير استعادت علاقتها مع الدول الأفريقية وأصبحت تحضر كل المؤتمرات الأفريقية، موضحة:”جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتحديد لها مع مصر علاقات قوية في مجالات كثيرة”.

وطالب الكونغو بالتفاوض في ملف نهر النيل ومحاولة حل الأزمة في الإطار الجماعي لمنظومة المياه  والوصول من أجل التوافق مما يتيح الفرصة للدولة الإثيوبية للاستفادة من النيل بما لا يؤثر علي مصر، حيث إن قضية نهر النيل لمصر هي قضية أمن قومي من الدرجة الأولى.

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