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وفاة طبيبة ونجلها في انقلاب سيارة بالإسكندرية
انقلاب سيارة ـ حادث تصادم‎

وفاة طبيبة ونجلها في انقلاب سيارة بالإسكندرية

السبت، 22 ابريل 2017 05:39 م

لقيت طبيبة ونجلها مصرعهما، وأصيب 2 آخران، فى انقلاب سيارة بالطريق الساحلى في الإسكندرية.

تلقى مأمورقسم شرطة برج العرب، بلاغاً بانقلاب سيارة بمنطقة الكيلو 47 الطريق الساحلى تجاه الإسكندرية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى البحيرة قيادة “ع ج ق” 30 سنة طبيب بشرى مقيم مركز حوش عيسى، محافظة البحيرة يستقلها بصحبة زوجته ونجليهما، وبالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وانقلابها يمين الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة كل من “هـ.ى” 26 سنة طبيبة “زوجة قائد السيارة”، و”ا. ع” 4 سنوات ” نجله”، وإصابة قائدها والطفلة “ج. ع” 2سنتين” نجلته” باشتباه كسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل جثتا المتوفيين لمستشفى كرير العسكرى والمصابين لمستشفى السلامة الملكى، وحدثت تلفيات بالسيارة، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر جنح قسم برج العرب.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المتوفيين، ويصرح بالدفن عقب ذلك، ويوالى الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإمكانية سؤالهما.

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