انطلاق مبادرة «قريتي.. نظيفة وجميلة» في قرى البحيرةالسبت، 22 ابريل 2017 05:41 م
أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، عن بدء فعاليات وانطلاق مبادرة (قريتي.. نظيفة وجميلة) اعتبارا من اليوم السبت، بمشاركة (الوحدات المحلية للمراكز والقري - منظمات المجتمع المدني - رجال الأعمال الراغبين في المشاركة - إدارة البيئة في المحافظة)، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة صحية.
وقالت المحافظ - في تصريح اليوم - إنه سيتم خلال المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتي من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول، كما سيتم تقييم أداء رؤساء ونواب المدن والقرى، واختيار أفضل 3 قرى للحصول على المراكز الأولى لتحفيزهم وإثابتهم.
وأشارت إلى أن مبادرة (قريتي.. نظيفة وجميلة) تهدف إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرى ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع الرئيسية وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.
وأضافت أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى والتي بدأت اعتبارا من اليوم وحتى الخميس 27 أبريل الجاري ستتم في 4 قرى بكل مركز، والمرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من السبت 29 أبريل الجاري وحتي الخميس 4 مايو القادم وستتم في 4 قرى بكل مركز، والمرحلة الثالثة ستبدأ اعتبارا من السبت 6 مايو القادم وحتي الخميس 11 مايو القادم (وتشمل باقي القرى المتبقية من المرحلتين السابقتين بكافة المراكز، لافتة إلى أنه من المقرر استهداف تجميل وتمهيد شوارع 60 قرية، وإنارة الطريق المؤدي للمقابر وإنارة 60 موقعا للمقابر، وزراعة 900 شجرة بكل مرحلة من المراحل.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT