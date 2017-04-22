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انطلاق مبادرة «قريتي.. نظيفة وجميلة» في قرى البحيرة
المهندسة نادية عبده محافظة البحيرة ‎

انطلاق مبادرة «قريتي.. نظيفة وجميلة» في قرى البحيرة

السبت، 22 ابريل 2017 05:41 م
محيط: أ ش ا

أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، عن بدء فعاليات وانطلاق مبادرة (قريتي.. نظيفة وجميلة) اعتبارا من اليوم السبت، بمشاركة (الوحدات المحلية للمراكز والقري - منظمات المجتمع المدني - رجال الأعمال الراغبين في المشاركة - إدارة البيئة في المحافظة)، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة صحية.

وقالت المحافظ - في تصريح اليوم - إنه سيتم خلال المبادرة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتي من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول، كما سيتم تقييم أداء رؤساء ونواب المدن والقرى، واختيار أفضل 3 قرى للحصول على المراكز الأولى لتحفيزهم وإثابتهم.

وأشارت إلى أن مبادرة (قريتي.. نظيفة وجميلة) تهدف إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من شوارع القرى ودهان أسوار المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الحكومية وتشجير الشوارع الرئيسية وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وإزالة التعديات والأكشاك المخالفة الموجودة على أسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

وأضافت أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى والتي بدأت اعتبارا من اليوم وحتى الخميس 27 أبريل الجاري ستتم في 4 قرى بكل مركز، والمرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من السبت 29 أبريل الجاري وحتي الخميس 4 مايو القادم وستتم في 4 قرى بكل مركز، والمرحلة الثالثة ستبدأ اعتبارا من السبت 6 مايو القادم وحتي الخميس 11 مايو القادم (وتشمل باقي القرى المتبقية من المرحلتين السابقتين بكافة المراكز، لافتة إلى أنه من المقرر استهداف تجميل وتمهيد شوارع 60 قرية، وإنارة الطريق المؤدي للمقابر وإنارة 60 موقعا للمقابر، وزراعة 900 شجرة بكل مرحلة من المراحل.

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