غدا.. البرلمان العربي يعقد ندوة حول التكامل الاقتصادي

تنطلق غدا الأحد فعاليات ندوة التكامل الاقتصادي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلي شركات عربية وعالمية ورجال اقتصاد من كافة أنحاء الوطن العربي.

ودعا أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، وأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان العربي خلال اجتماعهم اليوم، إلى سرعة إقامة “السوق العربية المشتركة” والعمل على إزالة كافة العوائق التي تواجه ذلك من قوانين في الضرائب والجمارك وحرية التنقل بين الدول العربية.

وطالب أعضاء اللجنة بضرورة العمل على توحيد كافة التشريعات في مجال الاستثمار والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.