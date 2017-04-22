أكد الفنان محمد صبحي، إن بعض أعضاء البرلمان لا يفكرون في المواطنين الذين انتخبوهم للدفاع عن مصالحهم، حيث نجد البرلمان يتسارع لتشريع القوانين التي تمثل أعباء علي المواطنين دون مراعاة لأحاولهم المعيشية، لافتًا إلى أن الدولة خرجت من أزمة ولا بد من مراعاة الفئات الفقيرة.

وأردف “صبحي”، في لقائه مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدي البلد”، أن الضعفاء لقمة سائغة لمن يرغب في اصطيادهم، وأصحاب المؤامرات يستخدمونهم لتنفيذ أجندتهم، متسائلًا: “أين مقولة هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه؟!”.

ولفت “صبحي، أنه سمع بنفسه بعض الجمل التي كان يرددها وزراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومن أبرزها “امضي يا ريس الناس زي الفل ومعاها فلوس.. بعدها يا ريس الناس لم تعترض”، مشددًا: “استيقظنا على المفاجأة وبالتالي يجب أن نحذر من هذا الأمر.. فيه حاجات بتفلت”.