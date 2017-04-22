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بالفيديو.. فنانون يدعمون ضعاف السمع بأغنية بـ «لغة الإشارة»
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بالفيديو.. فنانون يدعمون ضعاف السمع بأغنية بـ «لغة الإشارة»

السبت، 22 ابريل 2017 05:35 م

عرض برنامج” “السفيرة عزيزة”، اليوم السبت، مقطع فيديو ترويجياً لحملة “اختارلك شارع” حيث ظهر مجموعة من الفنانين منهم الفنانة درة، وكل من هشام ماجد وشريف رمزي والمغني حسام الحسيني ورشا مهدي في فيديو يغنون فيه بـ”لغة الإشارة” من أجل دعم مبادرة “اخترلك شارع” لجمع تبرعات خلال حفلات فنية لعلاج الأطفال ضعاف السمع، عن طريق عمليات زراعة القوقعة.

وشارك في المبادرة عدد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يغنون “علي صوتك بالغنا” للفنان محمد منير عن طريق لغة الإشارة.

وتقوم فكرة المبادرة على استخدام الفن للتوعية المجتمعية بمرض ضعف السمع لدى الأطفال، وذلك بإقامة مجموعة من الحفلات للفرق الغنائية الشبابية في الشوارع والأماكن العامة، على أن يتم جمع تبرعات خلال الحفلات لصالح عمليات “زراعة قوقعة” للأطفال ضعاف السمع، كما ستقوم إذاعة “إينرجي” بالاحتفال مع الأطفال بعد علاجهم في حفل باستديو داليدا، الاستوديو الرئيسي بمقر الإذاعة.



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