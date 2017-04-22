قال موقع “جلوبال ريسيرش” الكندي إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لتحرير مدينة الرقة السورية، عاصمة داعش بفعل الأمر الواقع، ستمنح المدينة للثوار وليس للنظام السوري بعد تحريرها.

ولفت الموقع إلى أن واشنطن ستسمح لمجلس مدني مدني بإدارة المدينة.

وقال الموقع: “في الوقت الذي ستتخذ فيه أمريكا محاربة الإرهاب وطرد المسلحين من المدن السورية ذريعة للتدخل في سوريا؛ فإن الواقع يقول إن الأهداف الظاهرة ما هي إلا غطاء لتنفيذ أهداف أبعد من ذلك وهي تجزئة سوريا وتحويلها إلى قطع متباعدة يخضع كل منها لسيطرة قوة من القوى المتصارعة”.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الثلاثاء الماضي، عقب حصارها للرقة أنها شكلت “مجلس مدني” لحكم المدينة بعد طرد “داعش” منها، مشيرة إلى أن فترة الإعداد لتشكيله استمرت 6 أشهر تم التشاور خلالها مع ممثلي القبائل ورموز المدينة لتحديد أفضل الطرق لإدارتها.

وتتكون قوات سوريا الديمقراطية من قوات كردية بصورة أساسية إضافة إلى مسلحي القبائل.

كان القائد الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية أخبر الصحفيين في مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ستسلم المدينة للثوار بعد تحريرها لضمان عدم عودة “داعش” إليها ثانية.