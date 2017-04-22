هل يمكن للعلاجات المنزلية علاج "الدوالي"؟.. هذه هي الحقيقة

قال اختصاصي الأوعية الدموية جيدو برونينج إن الأوردة العنكبوتية Spider Veins ليست مشكلة صحية، وإنما جمالية؛ فهي لا تشكل خطورة على الصحة، ولكنها تجعل السيقان تبدو بمظهر سيء.

وأوضح الطبيب الألماني أن الأوردة العنكبوتية هي أوردة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق، مشيرا إلى أنه لا يمكن علاجها بواسطة الوصفات المنزلية المزعومة، ولكن يمكن علاجها على يد طبيب، وإن كان هذا الإجراء غير لازم.

ويتم العلاج من خلال حَقن الأوردة المتسعة بمادة تؤدي إلى ضمورها. وبعد إجراء ما يصل إلى 4 جلسات علاجية تختفي الأوردة الزرقاء، التي تشوه المظهر الجمالي للسيقان.

وأشار برونينج إلى أنه لا يمكن الوقاية من الأوردة العنكبوتية؛ حيث يرجح الأطباء أنها ترجع إلى عوامل وراثية، ولكن يمكن تنشيط عملية ارتداد الدم في السيقان من خلال المواظبة على المشي.

كما أنه يُفضل تجنب الذهاب إلى حمامات الساونا؛ لأنها تؤدي إلى توسيع الأوعية الدموية بشكل إضافي.