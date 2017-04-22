قال اتحاد روابط مزارعي الهليون الألمان إن نبات الهليون والمعروف أيضا باسم «الاسبرجس» يعد مفتاح الصحة والرشاقة؛ حيث أنه يمد الجسم بفيتامينات ومعادن مهمة، فضلاً عن انخفاض سعراته الحرارية.

ويمتاز نبات الهليون، الذي يتخذ اللون الأبيض أو الأخضر والذي يكثر تواجده خلال هذه الفترة من السنة، بأنه غني بفيتامين C وفيتامين E والحديد واليود، كما أنه يزخر بأملاح البوتاسيوم وحمض الأسباراتيك، مما يساعد على التخلص من الماء المحتبس في الجسم.

ومن مزايا الهليون أيضا أنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث يحتوي 100 جرام من الهليون المطهي بدون زبد أو صوص على 19 سعراً حرارياً فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر الهليون بالكبريتيدات، التي تتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومكافح للسرطان.