تمكن فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، من ضبط “عماد-ع-ب”، 42 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود بالعدوة، عضو شئون قانونية بفرع هيئة الأوقاف بالمنيا لحصوله على رشوة 4 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وردت للعميد عصام زكريا، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، تفيد قيام، “عماد-ع-ب”، 42 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود بالعدوة، عضو شئون قانونية بفرع هيئة الأوقاف بالمنيا، بالتلاعب بتقارير لتمكين مواطن على غير الحقيقة، من قطعة أرض مساحتها 258 فدانا، تقدر قيمتها التقريبية بمبلغ 130 مليون جنيه، بزمام مركز بني مزار، وقف أهلي، مقابل الحصول على رشوة، قدرها 4 ملايين جنيه، وتضمنت المعلومات أن الوسيط “رضا-م-ر”، 47 سنة، مزارع، مقيم بعزبة شمس الدين ببني مزار.

وبالتنسيق مع أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، تم ضبط المتهم أثناء تلقيه مبلغ 100 ألف جنيه، كمقدم من قيمة الرشوة المتفق عليها مسبقًا، وتم التنسيق مع المبلغ بمجاراة المتهم، أثناء تلقيه مقدم الرشوة، ليتم تسجيل الواقعة بالصوت والصوره، وتمكن العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع بحث شمال، والمقدم محمد نادي، رئيس مباحث بني مزار، من إلقاء القبض على موظف هيئة الأوقاف، والمزارع الوسيط.