بعد الضجة التي أثارها فستان زفافها وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت الفنانة وفاء قمر زوجة الفنان هيثم محمد، على منتقدي فستانها برسالة شديدة اللهجة.

وكتبت وفاء في تدوينة عبر حسابها بـ”فيس بوك” موجهة حديثها لمنتقديها : ” طب والله كويس إني احتليت المركز الأول في قائمة البحث على موقع جوجل والله انتوا عالم فاضية أنا كنت مقررة إني مردش بس أنا هرد وأقولكو إنتو مالكو موتوا بغيظكوا أنا متجوزة سيد الرجالة وأنا حرة ألبس اللي ألبسه وأقلع اللي أقلعه وأعزم اللي أعزمه وأتصور مع اللي عاوزة أتصور معاه ملكوش دعوة دي حياتي الخاصة وأنا حرة فيها إيه اللي حشركوا واللي مش عاجبه ميتفرجش على صورنا ويدور علينا”.

جدير بالذكر أن اسم الفنانة وفاء قمر احتل المراكز الأولى في قائمة البحث على “جوجل”، خاصة بعد حفل عقد قرانها على الفنان هيثم محمد، الذي امتلأ بالعديد من المواقف التي أثارت اهتمام نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.