“الصداع العنقودي” .. أحد أنواع الصداع النادرة ومن أشد الأنواع التي قد يعانيها مرضى الصداع .. لذلك, وافقت “إدارة الأغذية والدواء” الأمريكية على جهاز محمول باليد جديد يمكنه معالجة الهجمات الشديدة للصداع .

وتنشأ نوبات الصداع العنقودية عن اضطراب في الجهاز العصبي اللاإرادي للجسم, فيما يعمل الجهاز الجديد على تحفيز الصعب المبهم لتنظيم عمل الجهاز العصبي اللاإرادي, وهو ما يعني علاج أصل نوبات الصداع المؤلمة بدلا من مجرد معالجة الأعراض.

وقد أطلق على الجهاز التحفظي اسم “جاماكور”, يعمل على تقليل ألم نوبات الصداع العنقودية عن طريق التحفيز الكهربائي المعتدل لعصب المبهم من خلال الجلد على سطح الرقبة .. “العصب المبهم” هو العصب الكبير الذي يمتد من المخ إلى القولون .

وأوضح الدكتور “نوح روزين” رئيس”مركز الصداع في مدينة “نورثويل هيلث” بنيويورك الأمريكية, على الرغم من عدم شيوع نوبات الصداع العنقودي, حيث يؤثر على حوالي شخص من بين كل 2000, إلا أن حدتها غالبا ما تكون شديدة وتعمل على تعطيل قدرة الإنسان على القيام بأمور حياته اليومية, في حين, يتم استخدام بعض الأدوية مثل ” إيميتريكس” لتخفيف حدة الصداع, إلا أنها لا تعمل دائما مع نوبات الصداع العنقودية.

وأضاف “روزين”, “أن الهجمات التي تحدث نحو ست مرات أو أكثر في اليوم لا يمكن علاجها بشكل فعال أو آمن مع الجرعات اليومية القصوى.

وقد قامت شركة “إليكتروكور” الأمريكية للتكنولوجيا, بتطوير تقنية جهاز”جاماكور”, حيث وافقت “إدارة الأغذية والدواء” الأمريكية في أعقاب نجاح التجارب السريرية التي أجريت عليه, وأثبتت فعاليته في الحد من آلام نوبات الصداع العنقودية.

وكشفت التجارب الأولية التي أجريت على 85 مريض نوبات صداع عنقودي عرضي فعالية الجهاز في تخفيف الألم لحوالي ثلث المرضى, مقارنة مع حوالي 10 % من المرضى الذين أخذوا عقارا وهميا .. كما وجدت التجربة الثانية التي أجريت على 27 مريضا, أن”نسبة أعلى

بكثير من الهجمات كانت خالية من الألم للأشخاص الذين استخدموا الجهاز مقارنة بالمرضى الذين تناولوا عقارا وهميا, لتتوقف الآلام بعد 15 دقيقة من بدء نوبة الصداع.

ووفقا للبيان الصادر عن الشركة المصنعة, فإن جهاز”الجاماكور” آمن تماما على المرضى في ظل آثار جانبية خفيفة وعابرة .. بيد أن هناك بعض التحذيرات التي تحذر لعدم استخدام الجهاز بين المرضى الذين يستعينون بمنظم لضربات القلب أو يعانون من ضيق في الشرايين أو خضعوا لقطع العصب المبهم في الرقبة وعدم انتظام في ضربات القلب وبين الأطفال والحوامل.

ومن المنتظر, أن يتم طرح الجهاز الجديد في وقت لاحق من هذا العام.