القاهرة / الرياض .. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب.

القاهرة / أثينا .. يشارك وزير الخارجية سامح شكري غدا في المؤتمر الوزاري لمنتدي الحضارات القديمة بحضور كل من الصين والهند والعراق وإيران وإيطاليا والمكسيك وبيرو وبوليفيا وهي دول تعد ممثلة لحضارات قديمة بهدف إقامة شبكة من التنسيق للتعاون من أجل التعايش السلمي والرخاء بالعاصمة اليونانية أثينا.

شرم الشيخ .. تشهد مدينة شرم الشيخ غدا انطلاق أعمال “المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة”، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبالتعاون مع “المنظمة العربية للتنمية الإدارية”، وشركة “نوف إكسبو” الكويتية، ومؤسسة “أخبار اليوم” وهيئة “البريد المصري”، ويستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري تحت شعار “الطريق نحو التنمية المستدامة”.

الإسكندرية .. تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري غدا فعاليات اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الدورة رقم (46) برئاسة الأمين العام للجامعة العربية، كما سيتم تكريم الأمين العام للجامعة من قبل إدارة الأكاديمية بمقر الأكاديمية بأبي قير.

القاهرة .. ينظم البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ندوة التكامل الاقتصادي العربي “الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ”، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في تمام الساعة العاشرة صباح غد.

القاهرة .. تعقد الهيئة المصرية العامة للبترول، اجتماع مجلس إدارتها، غدا ، لمناقشة واعتماد موازنة الهيئة التخطيطية عن العام المالي المقبل 2018/2017، بحضور وزراء البترول، الكهرباء، الاستثمار، التنمية المحلية والمالية.

القاهرة .. تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى غدا، وفدًا باكستانيًا يضم 33 شركة لبحث فرص الاستثمار والتجارة فى مصر.

القاهرة .. يطرح البنك المركزي المصري، غدًا ، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

الجيزة .. تبدأ امتحانات نهاية العام الدور الأول غدا بمحافظة الجيزة للصفين الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه.

القاهرة .. تطلق جامعة القاهرة غدا ولمدة يومين، الملتقى الأول للتشغيل والتدريب، بمشاركة نحو 60 شركة بقطاعات البنوك والتأمين، وكبرى الشركات الصناعية، وقطاع البترول، والزراعية، وتكنولوجيا المعلومات، والمدارس الخاصة.

القاهرة .. يفتتح خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا لأعمال الفنان الرائد الراحل جمال السجيني، وذلك في تمام السابعة مساء غد بمركز محمود مختار الثقافي، احتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد النحات العظيم، على أن سيستمر المعرض حتى يوم 8 مايو المقبل.

طنطا .. يقيم اتحاد كتاب مصر “فرع وسط الدلتا”، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية “حكايات هند” للكاتبة تاجوج الخولي، مساء غدا بمقر الفرع الكائن بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

القاهرة .. تستضيف جامعة مصر الدولية مؤتمر “تطوير الدراسات العليا في مجال الإعلام”، والذي ينظمه قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور سامي عبد العزيز وتحت إشراف الدكتور أشرف حاتم الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في تمام التاسعة من صباح غد.

الخارجة .. تنظم كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، غدا، المؤتمر العلمي السنوي الأول لقسمي العلوم التربوية والترويحية والنفسية والرياضية وقسم الإدارة الرياضية والترويح تحت عنوان “الدمج بين المعاقين والأسوياء في الأنشطة الرياضية والبرامج الترويحية”، الذي يقام بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.

القاهرة .. ينظم متحف الفن المصري الحديث ندوة عن المرأة والفن التشكيلي بعنوان: “الفن النسوي رؤية مصرية معاصرة ” مساء غد.

القاهرة .. تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان “التعليم والثقافة في مشروع طه حسين التنويري”، تُعقد في السابعة من مساء غد، بمبنى دار الكتب باب الخلق- أمام مديرية أمن القاهرة.

القاهرة .. ينظم المجلس الأعلى للثقافة في العاشرة من صباح غد ندوة عن “تعليم المرأة والتنمية البشرية” بكلية البنات بجامعة عين شمس.

القاهرة .. تعقد لجنة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة غدا ندوة تحت عنوان “الطب عند الفراعنة “بمقر المجلس الساعة 6 مساءّ.

القاهرة .. يفتتح الملتقى الدولي العلمي الثاني للفنون غدا تحت عنوان “التنوع الثقافي – تحديات المستقبل” بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية في تمام الساعة 6 مساءّ.

القاهرة .. تفتح المتاحف والمزارات العسكرية لاستقبال الجماهير مجاناً اعتبارا من غد تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخامسة والثلاثون لتحرير سيناء وذلك بكل من بانوراما حرب أكتوبر ومتحف العلمين العسكري ومتحف بورسعيد الحربي.

القاهرة .. ينظم جاليري الزمالك معرضًا لأعمال الفنان الراحل “جمال السجيني” احتفالا بمرور 100 عام على مولده ويفتتح المعرض في تمام الثامنة مساء غد، يقام المعرض في كلا من مقر قاعة الزمالك للفن ومتحف محمود مختار، حيث يزخر المعرض بأعمال الفنان الرائد في فن النحت والتصوير والنحاس المطروق والخزف.

شبين الكوم .. ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية التربية بشبين الكوم ندوة علمية حول “الهجرة غير الشرعية ودور مؤسسات المجتمع المدني في تشغيل الشباب وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح غد بكلية التربية.

السويس .. تنطلق فعاليات “مهرجان السويس الأول لمسرح الطفل” دورة الفنان الراحل مسلم محمدين، الذي يقيمه فرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بقصر ثقافة السويس خلال الفترة من 23 إلى 27 أبريل الجاري ويتولى رئاسته المهرجان محمد الجنايني ويتولى أمانته غادة محفوظ.

المنصورة .. تبدأ فى العاشرة من صباح غد فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية رياض الأطفال بجامعة المنصورة بعنوان ( التنمية المستدامة للطفل العربي كمرتكزات للتغيير فى الألفية الثالثة ... الواقع والتحديات) تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور أمل محمد القداح عميد الكلية.