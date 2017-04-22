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هبه مجدي تضع مولودتها الأولى "دهب"
هبة مجدي

هبه مجدي تضع مولودتها الأولى "دهب"

السبت، 22 ابريل 2017 05:19 م

أعلن الفنان محمد محسن، زوج الفنانة هبة مجدي، أن زوجته وضعت مولودتها الأولى والتي حملت اسم “دهب”.

وكتب محسن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الحمد لله نورت الدنيا مولودتنا الأولى “دهب” بسلام. ربنا يحفظها ويبارك لنا فيها ويجعل أيامها بركة وخير، والحمد والشكر لله من قبل ومن بعد”.

وكانت هبة مجدي كانت قد ظهرت منذ أيام قليلة وهي في آخر أيام حملها، وقد بدا على ملامحها التغير التام بسبب الحمل.

وتزوجت هبة من صديقها الفنان محمد محسن في 26 يوليو عام 2016 في حفل حضره عدد من كبير من نجوم الفن.

هبة مجدي وزوجها

هبة مجدي

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