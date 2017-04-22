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تمويل 757 مشروعا بقيمة 52 مليون جنيه بالغربية
مشروعات صغيرة

تمويل 757 مشروعا بقيمة 52 مليون جنيه بالغربية

السبت، 22 ابريل 2017 05:16 م
محيط: أ ش ا

أكد أسامة المصري، مدير المشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب “مشروعك” بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، تمويل 757 مشروعا بقيمة 52 مليون و456 ألف جنيه مما أدى إلى توفير 860 فرصة عمل.

وقال في تصريح اليوم السبت، إن ذلك يأتي في إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودي الدخل ، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5سنوات.

وأضاف المصري أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكافة العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية والإدارة المحلية.

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