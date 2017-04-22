بايرن ميونخ يتعثر وفيردر بريمن يسحق انجولشتات في البوندسليجاالسبت، 22 ابريل 2017 05:37 م
واصل فريق بارين ميونخ عروضه المهتزة منذ خسارته أمام ريال مدريد في ذهاب دور أبطال أوروبا، بملعب أليانز أرينا وسقط اليوم في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام نظيره ماينز في الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “البوندسليجا”.
وكان ماينز البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق بويان كركيتش، وبعد مرور ربع ساعة من المباراة تمكن الهولندي أريين روبن من إحراز التعادل للبافاريين في الدقيقة 16.
ومع الدقيقة 40 استطاع دانيل بروزنيسكي التقدم مرة أخرى لماينز قبل أن يتعادل تياجو ألكانترا في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
بهذا التعادل وصل بايرن ميونخ للنقطة 70 في صدارة الدوري الألماني، ورفع ماينز رصيده للنقطة 33 في المركز الـ 13 .
وفي مباراة أخرى سحق فريق فيردر بريمن نظيره انجولشتات بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.
سجل الرباعية اللاعب المتألق ماكس كروز في الدقائق 46 من ركلة جزاء، و81 و 87 و 94.
بينما جاءت ثنائية انجولشتات متذيل الترتيب عن طريق اللاعب داريو ليزكانو في الدقيقة 32 وباسكال جروز في الدقيقة 62 من ركلة جزاء أيضا.
بهذه النتيجة توقف رصيد انجولشتات عند النقطة 28 في المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري، ورفع فيردر بريمن رصيده للنقطة 42 في المركز السادس.
حقق فريق هيرتا برلين فوزاً مثيراً على نظيره فولفسبورج وواصل تفوقه عليه منذ الدور الأول في لقاء اليوم السبت بالجولة الـ 30 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيداد ايبيسيفتش في الدقيقة 59
هذا الفوز رفع رصيد هيرتا برلين للنقطة 43 في المركز الخامس وتوقف رصيد فولفسبورج عند النقطة 33 في المركز الرابع عشر.
وكان لقاء الدور الاول قد انتهى بفوز الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
استطاع فريق اينتراخت فرانكفورت أن يحقق فوزاً كاسحاً على نظيره أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 30 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا”.
جاءت ثلاثية فرانكفورت عن طريق كلاً من ماركو فابيان هدفين في الدقيقة 78 و 87 وأنتي ريبيتش في الدقيقة 91
بينما سجل اوجسبورج هدفه عن طريق اللاعب جيفري في الدقيقة 9 من عمر المباراة .
بهذا الانتصار رفع اينتراخت فرانكفورت رصيده للنقطة 41 في المركز الثامن وتوقف رصيد اوجسبورج عند النقطة 32 في المركز السادس عشر.
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