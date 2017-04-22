 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 06:12 مساءً
روابط سريعة
اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي النصرة
الجيش السوري

اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي النصرة

السبت، 22 ابريل 2017 05:18 م

أفاد ناشطون سوريون اليوم ، السبت بأن معارك عنيفة دارت بين الجيش السوري، ومسلحي جبهة “النصرة” والفصائل المتحالفة معها، في محيط بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن تلك المعارك تأتي بعد تمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة طيبة الإمام والمناطق المحيطة بها، بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وأضافت القناة أن العمليات العسكرية والاشتباكات العنيفة تتواصل بين وحدات الجيش السوري من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى، في محيط حي “القابون” الواقع في شمال شرق العاصمة دمشق، فضلا عن استمرار القصف المدفعي والصاروخي وتنفيذ الطيران الحربي لعدد من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في حيي “القابون” و”تشرين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3