أفاد ناشطون سوريون اليوم ، السبت بأن معارك عنيفة دارت بين الجيش السوري، ومسلحي جبهة “النصرة” والفصائل المتحالفة معها، في محيط بلدة حلفايا بريف حماة الشمالي.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن تلك المعارك تأتي بعد تمكن القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة طيبة الإمام والمناطق المحيطة بها، بالريف الشمالي الغربي لمدينة حماة.

وأضافت القناة أن العمليات العسكرية والاشتباكات العنيفة تتواصل بين وحدات الجيش السوري من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى، في محيط حي “القابون” الواقع في شمال شرق العاصمة دمشق، فضلا عن استمرار القصف المدفعي والصاروخي وتنفيذ الطيران الحربي لعدد من الغارات الجوية على مواقع المسلحين في حيي “القابون” و”تشرين”.