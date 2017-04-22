أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أن الحكومة تدرس حاليا زيادة مخصصات السلع التموينية للمواطنين وهو ما يتماشى مع الاهتمام الذي توليه بالسيطرة على الأسعار ومواجهة التضخم.

وأضاف رئيس الوزراء - في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء اليوم /السبت/، أن المؤشرات المالية في تحسن مع قرب انتهاء السنة المالية وأن النتائج ستكون أفضل مقارنة بالعام الأسبق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إجراءات ستتخذ تصب في مصلحة محدودي الدخل وطرح مزيد من السلع بالأسواق خلال الفترة المقبلة استعدادا لحلول شهر رمضان المعظم.